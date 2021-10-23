Исмаилов уверен в победе Фёдора Емельяненко над Джонсоном

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов выразил уверенность, что его соотечественник Фёдор Емельяненко победит американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.
Исмаилов уверен в победе Фёдора Емельяненко над Джонсоном
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету у 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру в случае победы над Джонсоном.

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