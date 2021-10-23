Исмаилов уверен в победе Фёдора Емельяненко над Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов выразил уверенность, что его соотечественник Фёдор Емельяненко победит американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету у 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру в случае победы над Джонсоном.