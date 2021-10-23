Гаджиев считает, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру в случае победы над Джонсоном

Короткая ссылка
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев cчитает, что легендарный российский боец Фёдор Емельяненко закончит карьеру в случае победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.
Гаджиев считает, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру в случае победы над Джонсоном
  • © РИА Новости / Вадим Жернов

«Думаю, Фёдор выиграет этот бой досрочно. Это особенный день. Если Емельяненко сегодня победит, это будет последний бой в его карьере. Лучший момент для завершения сложно себе представить: Россия, Москва, главный бой вечера — все условия для того, чтобы закончить. Фёдор уже слишком близок к тому моменту, когда боец перестаёт получать эмоции от боёв. Он уже давно думает не только о спорте. Но должно быть какое-то красивое завершение. Думаю, что в последнее время Емельяненко терпел и заставлял себя работать. А сейчас великая история заканчивается», — цитирует Гаджиева Sport24.

Бой между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном состоится в Москве 23 октября.

Ранее Гаджиев поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Джонсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить