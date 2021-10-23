Гаджиев считает, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру в случае победы над Джонсоном

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев cчитает, что легендарный российский боец Фёдор Емельяненко закончит карьеру в случае победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Думаю, Фёдор выиграет этот бой досрочно. Это особенный день. Если Емельяненко сегодня победит, это будет последний бой в его карьере. Лучший момент для завершения сложно себе представить: Россия, Москва, главный бой вечера — все условия для того, чтобы закончить. Фёдор уже слишком близок к тому моменту, когда боец перестаёт получать эмоции от боёв. Он уже давно думает не только о спорте. Но должно быть какое-то красивое завершение. Думаю, что в последнее время Емельяненко терпел и заставлял себя работать. А сейчас великая история заканчивается», — цитирует Гаджиева Sport24.

Бой между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном состоится в Москве 23 октября.

Ранее Гаджиев поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Джонсоном.