Гаджиев — о бое Емельяненко с Джонсоном: россиянину помогут родные стены
- РИА Новости
«Думаю, что Емельяненко является явным фаворитом в поединке с Джонсоном. Плюс его совершенно точно можно отнести к тем бойцам, которым дома помогают стены. Не помню, чтобы Фёдор проигрывал в России, и думаю, что сегодня он традиционно победит», — цитирует Гаджиева РИА Новости.
По его мнению, Емельяненко победит Джонсона нокаутом.
Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.
Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался легче Джонсона почти на 13 кг.