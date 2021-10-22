Фёдор Емельяненко оказался легче Джонсона почти на 13 килограмм

Легенда смешанных единоборств россиянин Фёдор Емельяненко и его соперник американец Тимоти Джонсон приняли участие в официальной процедуре взвешивания на турнире Bellator 269.

По итогам взвешивания вес Емельяненко составяет 106,9 кг. Джонсон показал вес в 119,7 кг.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Нурмагомедов высказался о бое Емельяненко и Джонсона.