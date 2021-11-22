Шлеменко не исключил, что может подраться с Александром Емельяненко
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«В данный момент мне трудно сказать, выйду ли я на бой против Александра Емельяненко или нет. Пока что всё свободное время уходит на организацию турнира моего промоушена. У меня на март запланирован чемпионский бой в организации Хабиба. Это для меня первостепенно, а затем уже посмотрим. У меня есть ещё интересные бои, но, повторюсь, посмотрим. Всё может быть. Считаю, что сейчас Емельяненко не надо забегать дальше своего боя. Хочу пожелать Александру победы в бою с Сантосом. Надеюсь на его победу», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
Свой следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре против бразильца Марио Сантоса.
Ранее Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой со Шлеменко.