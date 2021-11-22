Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой со Шлеменко

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность провести поединок с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.
Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой со Шлеменко
  • РИА Новости

«Они стилистически подходят друг другу, могут на руках подраться, меньше борьбы. Они оба — легенды. А что за вывеска будет: Емельяненко и Шлеменко!» — заявил глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».

«Я готов», — отреагировал Емельяненко на слова Гаджиева.

Свой следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре с бразильцем Марио Сантосом.

Ранее Емельяненко объяснил, почему согласился принять бой с Сантосом на коротком уведомлении.

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