Глава HardCore Fighting Championship раскритиковал Габдуллина за намерение запретить фрик-бои

Основатель HardCore Fighting Championship Анатолий Сульянов прокомментировал заявление главы Союза ММА России Радмира Габдуллина с требованием запретить «поп-ММА».

«Мы выступаем за спорт и за его развитие, а не за разделение и монополизацию. Кто будет определять, что такое поп-ММА? Логотип Союза ММА России на боях рэпера Чипинкоса, пранкера Эфирова — это, видимо, профессиональное ММА. А поединок бойца UFC Хадиса Ибрагимова или чемпиона M1 Global Максима Дивнича не соответствуют стандартам? Очевидно, что Союз ММА не может предложить ни зрителю, ни рекламодателю конкурентный продукт, который учитывает интересы аудитории. Высокие рейтинги YouTube-промоушенов достигаются потому, что они соответствуют современным медиареалиям. А Союз ММА вместо развития индустрии хочет только запрещать», — сказал Сульянов в своём обращении в Instagram.

Также основатель HardCore Fighting Championship предположил, что Союз ММА России боится лишиться рекламных средств.

«То, сколько внимания Габдуллин в своём заявлении уделил поддержке букмекеров YouTube-промоушенов, для сообщества говорит лишь об одном — страхе лишиться рекламных денег. Вместо того чтобы развивать спорт, делая его более зрелищным, повышать рекламную ёмкость рынка, он предлагает монополизировать рынок бюджетов. Мы выступаем за конструктивный диалог между всеми участниками индустрии ММА. Готовы делиться своими медийными возможностями и опытом продвижения, перенимать лучший опыт других организаций. Развиваться спорт будет только так — благодаря конкуренции и партнёрству, а не благодаря запретам и ограничениям. В конце концов, что интересно, а что нет, определяет аудитория, а не союзы или чиновники», — добавил Сульянов.

Ранее сообщалось, что в Союзе ММА России хотят пожаловаться в прокуратуру на проведение фрик-боёв.