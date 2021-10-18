В Союзе ММА России хотят пожаловаться в прокуратуру на проведение фрик-боёв

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением о проведении в стране фрик-боёв.

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта», — цитирует Габдуллина «РБК-Спорт».

Он также выразил сожаление, что действующее законодательство не предоставляет возможности в полной мере повлиять на проведение подобных поединков.

«Реклама букмекеров на таких неспортивных мероприятиях, как турниры поп-ММА, противоречит нормам закона. Со своей стороны, мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события», — добавил Габдуллин.

Ранее Габдуллин высказался о поединке между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.