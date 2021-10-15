Габдуллин: я не интересуюсь ни карьерой, ни личной жизнью Александра Емельяненко

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал поединок между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.

«Если честно, то я не интересуюсь ни карьерой, ни личной жизнью Александра. Я наблюдаю за выходцами Союза ММА России, имеющими отношение к командам Фёдора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова. Мне хочется следить за боями братьев Немковых, Усмана и Умара Нурмагомедовых, Виталия Минакова, Валентина Молдавского, Кирилла Сидельникова», — сказал Габдуллин в интервью RT.

Он также прокомментировал возможную реакцию Фёдора Емельяненко на желание младшего брата принять участие на Bellator 269 в Москве.

«Думаю, никак. Когда он готовится к бою, абстрагируется от всего лишнего. Фёдор сконцентрирован, собран, максимально мобилизован», — добавил Габдуллин.

23 октября на стадионе «ВТБ-Арена» состоится турнир Bellator 269, в главном поединке которого примут участие Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон.

Ранее Радмир Габдуллин рассказал о стиле бывшего чемпиона организации по смешанным единоборствам Pride в тяжёлом весе Фёдора Емельяненко.