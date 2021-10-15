Габдуллин: Емельяненко первым делом пробует работать в стойке

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал о стиле бывшего чемпиона организации по смешанным единоборствам Pride в тяжёлом весе Фёдора Емельяненко.

«Если посмотреть за его выступлениями в Pride, Rings и ряде других организаций, то можно заметить, что Емельяненко первым делом пробует работать в стойке. Если он попадает, то уже не переключается на борьбу. А какой смысл? Если ты видишь, что ты искуснее в ударной технике, быстрее, точнее, то зачем переводить оппонента на настил?» — сказал Габдуллин в интервью RT.

Он также рассказал, кого бы хотел видеть в соперниках в прощальном поединке Емельяненко.

«Вердума», — добавил Габдуллин.

Ранее Радмир Габдуллин поделился ожиданиями от поединка между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.