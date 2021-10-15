Габдуллин: Фёдор Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым

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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился ожиданиями от поединка между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.
Габдуллин: Фёдор Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Джонсон — боец, который умеет терпеть, выдерживать темп и грамотно распределять свои силы на всю схватку. Такие оппоненты самые сложные. Лично я ни разу не видел, чтобы Фёдор уклонялся от встречи с тем или иным соперником, выбирал. Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым вне зависимости от роста, веса, опыта выступлений в тех или иных промоушенах», — сказал Габдуллин в интервью RT.

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» состоится турнир Bellator 269, в главном поединке которого примут участие Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон.

Ранее Ислам Махачев поделился мнением о поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267, в котором встретятся россиянин Пётр Ян и американец Кори Сэндхаген.

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