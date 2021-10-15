«Фёдор представляет опасность для любого тяжеловеса»: Габдуллин о бое Емельяненко на турнире Bellator и карьере Минакова

Способность Фёдора Емельяненко принимать нестандартные решения в ходе поединка и ломать план оппонента на бой позволяет ему оставаться угрозой для любого представителя тяжёлого веса в смешанных единоборствах. Об этом в интервью RT заявил глава Союза ММА России Радмир Габдуллин. По его словам, в этом аспекте с Последним Императором не способен сравниться ни один боец MMA. Функционер также поделился мнением о будущем оппоненте легендарного спортсмена — Тимоти Джонсоне и посоветовал Виталию Минакову завершить профессиональную карьеру.

— В октябре в американских MMA-промоушенах состоятся сразу три ярких события с участием российских бойцов: Фёдор Емельяненко сразится с Тимоти Джонсоном, Вадим Немков — с Юлиусом Англикасом, а Пётр Ян подерётся с Кори Сэндхагеном в Абу-Даби. Что вызывает у вас наибольший интерес?

— Безусловно, в первую очередь бой Фёдора Емельяненко. До того как Алджэмейн Стерлинг отказался выступать из-за травмы, их реванш с Петром Яном был на втором месте. На третьей строчке расположился Немков.

— Если бы Энтони Джонсон всё же смог сразиться с Немковым, порядок всё равно остался бы прежним?

— Да.

— Вас не удивил выбор Тимоти Джонсона в качестве соперника Емельяненко?

— Чем он мог меня удивить?

— Джонсон — не самый популярный боец, что негативно сказывается на уровне ажиотажа. Но при этом достаточно опасный, чтобы испортить Фёдору, возможно, последний поединок в карьере.

— Джонсон — боец, который умеет терпеть, выдерживать темп и грамотно распределять свои силы на всю схватку. Такие оппоненты самые сложные. Я ни разу не видел, чтобы Фёдор уклонялся от встречи с тем или иным соперником, выбирал. Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым — вне зависимости от роста, веса, опыта выступлений в тех или иных промоушенах.

— Победа над Джонсоном — достаточно эффектная точка в карьере Емельяненко?

— Почему нет?

— Потому что от последнего поединка Емельяненко ждёшь чего-то более запоминающегося. Безусловно, на реванш с Мирко Крокопом рассчитывать не приходится, но ещё один бой с Родриго Ногейрой или Фабрисио Вердумом наверняка привлёк бы большее внимание аудитории.

— С учётом своей нынешней формы, Ногейра не протянет и минуты с Фёдором. До меня доходит определённая информация. Насколько я знаю, он сейчас даже не тренируется.

— Что скажете о Вердуме?

— С Фабрисио дела обстоят немного иначе. Возможно, он смог бы конкурировать с Фёдором, но PFL его вряд ли отпустит. Лично я не знаю, кто мог бы стать соперником Емельяненко среди бойцов, доступных для Bellator.

— Совсем недавно контракты с промоушеном подписали Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос. Думаете, их бои с Емельяненко были бы менее интересными?

— Как я понимаю, ни Оверим, ни Дос Сантос не проявили особого желания драться с Емельяненко. Независимо от возраста, Фёдор представлял, представляет и будет представлять опасность для любого тяжеловеса на планете. И дело даже не в том, что он является нокаутёром. Главное, как он думает во время схватки, какие нестандартные решения принимает, как ломает геймплан противника. В мире нет ни одного бойца подобного уровня. Я тренировался с ним и знаю, о чём говорю.

— В своё время Емельяненко считался самым разносторонним бойцом смешанных единоборств, однако в последние годы он практически не прибегает к борцовским навыкам, не инициирует переводы в партер. Почему?

— Если посмотреть за его выступлениями в PRIDE, Rings и ряде других организаций, то можно заметить, что Емельяненко первым делом пробует работать в стойке. Если он попадает, то уже не переключается на борьбу. А какой смысл? Если ты видишь, что ты искуснее в ударной технике, быстрее, точнее, то зачем переводить оппонента на настил?

— Представим, что все бывшие соперники Емельяненко живы и здоровы. Кого вы хотели бы увидеть в качестве его оппонента в прощальном поединке?

— Вердума.

— А как же ремейк легендарного боя с Крокопом? Это же классика MMA.

— Нет, вы что. Какая это классика? Посмотрите на карьеру обоих бойцов — они несопоставимы. Да, реванш Фёдора и Мирко — яркая вывеска, посмотреть за этим было бы любопытно. Но Крокоп — не соперник Емельяненко. Говорю это как спортсмен.

— Объясните свой выбор в пользу Вердума.

— Он сейчас на ходу, активно тренируется, выступает. Кроме того, развязка первого боя была очень яркой. Фабрисио пропускает серию ударов, падает и выигрывает удушающим. Как специалисту мне было бы интересно посмотреть, где бы завершился реванш — в стойке или в партере. Ведь Емельяненко с Вердумом могут и зарубиться.

Кроме того, это принято считать первым полноценным поражением Фёдора в карьере. Тогда данное событие потрясло мир смешанных единоборств. Поэтому увидеть ответный поединок — общее желание множества людей. Слышал об этом от многих бойцов, представителей региональных MMA-федераций.

— Наверняка вы в курсе, что Александр Емельяненко изъявлял желание подраться на Bellator 269 в Москве. На ваш взгляд, как бы это повлияло на Фёдора?

— Думаю, никак. Когда он готовится к бою, абстрагируется от всего лишнего. Фёдор сконцентрирован, собран, максимально мобилизован.

— Вы считаете, что Bellator мог бы пойти на такой шаг?

— Это лучше спросить у Скотта Кокера — насколько ему интересно выступление Александра на московском шоу.

— Недавно Емельяненко-младший провёл схватку с блогером Артёмом Тарасовым. Смотрели?

— Если честно, то я не интересуюсь ни карьерой, ни личной жизнью Александра. Я наблюдаю за выходцами Союза ММА России, имеющими отношение к командам Фёдора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова. Мне хочется следить за боями братьев Немковых, Усмана и Умара Нурмагомедовых, Виталия Минакова, Валентина Молдавского, Кирилла Сидельникова.

— Многие из вышеназванных бойцов выступят на Bellator 269 в Москве, в том числе и Минаков. Не думаете, что в случае победы ему могут назначить бой с Молдавским за временный пояс в тяжёлом весе?

— На мой взгляд, Минакову нужно заниматься общественной и социальной деятельностью. У него это очень хорошо получается. Он уникальный спортсмен, добившийся колоссальных успехов как в любителях, так и профессионалах. Но я вижу, какими темпами идёт его становление как личности, как функционера. У Виталия есть все задатки и качества, чтобы проявить себя на этом поприще. Нашей стране нужны лидеры общественного мнения, ориентиры.

— Но ведь фактически это означает отказаться от надежд ещё раз стать чемпионом Bellator, попробовать свои силы в UFC. А ведь Минаков обладает достаточным талантом, чтобы преуспеть в этом.

— Когда вы говорите о подобных вещах, мне самому хочется возобновить карьеру (смеётся). Если серьёзно, то желаю Минакову победы на московском турнире Bellator. Хочу, чтобы он вновь взял верх, поднял над головой флаг России. Но после этого надо уходить. Советую ему как другу, боевому товарищу.

— Что бы вы посоветовали Александру Емельяненко?

— Если бы понимал, что сейчас происходит в его жизни, то мог бы сказать что-то определённое. Когда мы тренировались в одной команде, Александр был уникальнейшим бойцом. Лично стоял с ним в парах, боролся. В те времена сложно было назвать такого же разносторонне развитого спортсмена. Если бы он продолжал тренироваться, не сходил с пути, то был бы самым крутым чемпионом в истории UFC.

— Многие говорили, что Александр был талантливее Фёдора. Согласны?

— Не соглашусь с этим. Возможно, Александр имеет такие же задатки, талант усваивать информацию. Но в нашей команде никогда не было бойца, способного также эффективно использовать накопленные знания, как Фёдор.