Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко прокомментировал заявление родного брата Александра о готовности провести совместный поединок.
Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Заблудился Александр... Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с ним. Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», — но сам живёт совсем без Бога», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Боец отметил, что заявление брата не стало дня него неожиданностью.

«Нашего поединка никогда не было бы и не будет. Думаю, глупо развивать эту тему», — сказал он.

Напомним, что 23 октября Фёдор Емельяненко проведёт поединок с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой со своим родным братом Фёдором.

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