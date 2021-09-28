Глава Союза ММА России: многие спортсмены воспитывались на боях Фёдора Емельяненко

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поздравил легенду смешанных единоборств Фёдора Емельяненко с 45-летием.

«Поздравляю моего дорогого друга и брата с 45-летием! От всего сердца желаю здоровья, семейного благополучия, счастья, а также реализации задуманного, успехов и жизненных побед. Мировые любители смешанных единоборств научились произносить имя Фёдора, когда он завоевал Pride. Я хотел бы выразить ему сердечную благодарность от всех фанатов, спортсменов, тренеров и спортивных функционеров ММА по всей стране. Его вклад в набирающий популярность в нашей стране вид спорта огромен. Многие спортсмены, в том числе и я сам, воспитывались и воспитываются на его боях», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

28 сентября 2021 года Фёдор Емельяненко празднует свой 45-й день рождения.

Ранее Емельяненко рассказал о хамском поведении Уайта во время переговоров.