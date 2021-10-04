Фёдор Емельяненко назвал причину разрыва отношений с братом Александром
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- РИА Новости
«Разлад произошёл очень давно. Я был единственный, кто мог ему что-то сказать в глаза. Такая своего рода совесть у него была. Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».
По словам бойца, его брат наговорил и наделал всякой гадости и они перестали общаться.
«Александр уже уехал в Питер, стал там тренироваться. Где-то в это время (братья Емельяненко перестали быть в одной команде после 2006 года. — Прим. RT).
Ранее Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром.