Фёдор Емельяненко назвал причину разрыва отношений с братом Александром

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко рассказал, когда в его отношениях с родным братом Александром наступил разлад.
Фёдор Емельяненко назвал причину разрыва отношений с братом Александром
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

«Разлад произошёл очень давно. Я был единственный, кто мог ему что-то сказать в глаза. Такая своего рода совесть у него была. Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

По словам бойца, его брат наговорил и наделал всякой гадости и они перестали общаться.

«Александр уже уехал в Питер, стал там тренироваться. Где-то в это время (братья Емельяненко перестали быть в одной команде после 2006 года. — Прим. RT).

Ранее Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром.

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