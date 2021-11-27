Соперник Александра Емельяненко заявил, что не считает россиянина бойцом ММА

Бразильский средневес Марсио Сантос заявил, что считает своего будущего оппонента, российского тяжеловеса Александра Емельяненко, боксёром, а не бойцом смешанных единоборств (ММА).

«Я удивлён, что моим соперником стал Александр Емельяненко. У него хороший бокс. Не считаю, что у него хорошие навыки бойца смешанного стиля. Емельяненко — это не боец ММА, он только боксирует. Бой с Емельяненко — бизнес, как и поединки с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым», — заявил Сантос «Спорт-Экспрессу».

Бой Емельяненко и Сантоса возглавит турнир AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко перевесил Сантоса на 11 кг перед боем AMC Fight Nights.