Соперник Александра Емельяненко заявил, что не считает россиянина бойцом ММА
- РИА Новости
«Я удивлён, что моим соперником стал Александр Емельяненко. У него хороший бокс. Не считаю, что у него хорошие навыки бойца смешанного стиля. Емельяненко — это не боец ММА, он только боксирует. Бой с Емельяненко — бизнес, как и поединки с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым», — заявил Сантос «Спорт-Экспрессу».
Бой Емельяненко и Сантоса возглавит турнир AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко перевесил Сантоса на 11 кг перед боем AMC Fight Nights.