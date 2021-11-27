Александр Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бразильцу Марсио Сантосу после поражения на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Александр Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения
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«Марсио, я всем, кого когда-то побил, говорил в соцсетях, что они могут снова вызывать меня и просить реванш. Ты мне дашь реванш? Готовься дальше, не останавливайся», — сказал Емельяненко после боя.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее сообщалось, что Емельяненко досрочно проиграл Сантосу в бою на AMC Fight Nights 106.

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