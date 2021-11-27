Александр Емельяненко досрочно проиграл Сантосу в бою на AMC Fight Nights 106
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Поединок стал главным событием вечера и завершился в пользу Сантоса. Он одолел 40-летнего россиянина в первом раунде после болевого приёма.
Перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.
Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17 побед в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.
Ранее Сантос заявил, что не считает Емельяненко бойцом ММА.