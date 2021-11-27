Сантос принял вызов Емельяненко и вызвал на бой Исмаилова

Бразильский боец смешанного стиля Марсио Сантос принял вызов от россиянина Александра Емельяненко после победы над ним на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

«Хотел бы поблагодарить всех, в первую очередь Бога. Я принимаю реванш от Емельяненко. Побью его снова. Однако больше всего мне хочется вызвать сюда Магу Исмаилова. Оторвись от своего телефона и выходи на поединок», — сказал Сантос после боя.

Марсио победил 40-летнего соперника в первом раунде.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее сообщалось, что Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения.