Сантос доставлен в больницу после боя с Александром Емельяненко

Бразильский боец смешанного стиля Марсио Сантос доставлен в больницу после поединка с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Отмечается, что у бразильца было подозрение на перелом руки, но в итоге ему диагностировали ушиб.

Сантос одолел 40-летнего соперника в первом раунде с помощью удушающего приёма.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео победного удушающего приёма Сантоса в бою с Емельяненко.