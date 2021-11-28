Шлеменко о поражении Александра Емельяненко: надо меньше пить

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на поражение соотечественника Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

«Удивительно. Думал, что Марсио выиграет не в первом раунде. Лишний раз подтвердились слова, что надо меньше пить. Что тут ещё можно добавить. К сожалению, мы видим, как Александр Емельяненко из прекрасного и одарённого бойца превращается в такого… Бойца, которого можно вот так пройти», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Он не верит в реванш между бойцами, так как не видит в этом смысла, также экс-чемпион Bellator пожелал Емельяненко здоровья.

Сантос победил 40-летнего соперника в первом раунде с помощью болевого приёма.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса.