Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
«Как сказал мой брат Фёдор, кто не падал, тот не вставал», — заявил Емельяненко в эфире «Матч ТВ».
Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.
При этом перед поединком 40-летний россиянин перевесил соперника на 11 кг.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения.