Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса

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Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал своё поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 словами брата.
Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Как сказал мой брат Фёдор, кто не падал, тот не вставал», — заявил Емельяненко в эфире «Матч ТВ».

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком 40-летний россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения.

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