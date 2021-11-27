Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал своё поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 словами брата.

«Как сказал мой брат Фёдор, кто не падал, тот не вставал», — заявил Емельяненко в эфире «Матч ТВ».

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком 40-летний россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения.