Американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна
- Reuters
«Я не вижу никого, кто, кроме меня, смог бы победить Петра Яна. Да, у него больше опыта на высоком уровне, однако я думаю, что я просто зверь иного калибра», — приводятся слова О'Мэлли на странице журналиста Бретта Окамото в Instagram.
Свой следующий поединок американец проведёт с представителем Бразилии Раулианом Пэйвой. Бой состоится 11 декабря в рамках предварительного карда турнира UFC 269.
Ранее Чимаев назвал Петра Яна машиной.