Американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли выразил мнение, что единственным бойцом, который мог бы победить временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянина Петра Яна, является он сам.

«Я не вижу никого, кто, кроме меня, смог бы победить Петра Яна. Да, у него больше опыта на высоком уровне, однако я думаю, что я просто зверь иного калибра», — приводятся слова О'Мэлли на странице журналиста Бретта Окамото в Instagram.

Свой следующий поединок американец проведёт с представителем Бразилии Раулианом Пэйвой. Бой состоится 11 декабря в рамках предварительного карда турнира UFC 269.

Ранее Чимаев назвал Петра Яна машиной.