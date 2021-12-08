Американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна

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Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли выразил мнение, что единственным бойцом, который мог бы победить временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянина Петра Яна, является он сам.
Американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна
  • Reuters

«Я не вижу никого, кто, кроме меня, смог бы победить Петра Яна. Да, у него больше опыта на высоком уровне, однако я думаю, что я просто зверь иного калибра», — приводятся слова О'Мэлли на странице журналиста Бретта Окамото в Instagram.

Свой следующий поединок американец проведёт с представителем Бразилии Раулианом Пэйвой. Бой состоится 11 декабря в рамках предварительного карда турнира UFC 269.

Ранее Чимаев назвал Петра Яна машиной.

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