Гаджиев не исключил, что Минеев может сменить весовую категорию
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«Сейчас Владимир Минеев весит 102 кг и готов драться в любом весе. Бой ради боя ему точно не нужен, только большие противостояния», — написал Гаджиев в своём Instagram.
Последний бой Минеев провёл 16 октября, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над Магомедом Исмаиловым и защитив чемпионский титул.
Ранее Минеев заявил, что бой со Шлеменко может стать одним из крутейших событий следующего года.