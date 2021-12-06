Гаджиев не исключил, что Минеев может сменить весовую категорию

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпион организации в среднем весе Владимир Минеев может подраться в другой категории.
Гаджиев не исключил, что Минеев может сменить весовую категорию
  • © AMC FIGHT NIGHTS
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«Сейчас Владимир Минеев весит 102 кг и готов драться в любом весе. Бой ради боя ему точно не нужен, только большие противостояния», — написал Гаджиев в своём Instagram.

Последний бой Минеев провёл 16 октября, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над Магомедом Исмаиловым и защитив чемпионский титул.

Ранее Минеев заявил, что бой со Шлеменко может стать одним из крутейших событий следующего года.

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