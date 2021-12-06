Минеев: бой со Шлеменко может стать одним из крутейших событий следующего года

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев признался, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Я неоднократно говорил, что бой с Сашей сейчас мне интересен. Это может стать одним из крутейших событий следующего года. Было бы круто. На сегодняшний день я считаю, что мы два явных топовых бойца, которые могли бы сойтись и показать шоу, если все договоримся. Мы готовы», — заявил Минеев в своём Instagram.

Минеев провёл свой последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира нокаутом.

Ранее Исмаилов выразил сомнение в том, что третий бой с Минеевым состоится.