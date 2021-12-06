Исмаилов не уверен, что третий бой с Минеевым состоится

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал возможность проведения третьего боя с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

«Многие спрашивают, будет ли третий бой, желая увидеть эту битву вновь. А кто-то пишет, что он не нужен, не желая увидеть это снова. Вот что я думаю по этому поводу: Вове и мне нужно двигаться своими дорогами! Скоро я вас удивлю и порадую. А если Вова на протяжении этого времени сможет так же удивлять и радовать, то, возможно, наши дороги пересекутся вновь», — написал в своём Instagram Исмаилов.

Первый поединок между соперниками завершился вничью, а во втором Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде.

Ранее Шлеменко заявил, что бой Исмаилова с Сантосом будет более зрелищным, чем бой с Емельяненко.