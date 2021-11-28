Шлеменко: бой Исмаилова с Сантосом будет зрелищней, чем с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на то, что бразилец Марсио Сантос вызвал на бой россиянина Магомеда Исмаилова.

«Мне кажется, что бой Сантоса с Исмаиловым состоится на 95%. Это однозначно будет более зрелищный бой, чем с Емельяненко. Тут есть история, Марсио — очень звёздный и известный боец в России, поэтому это отличный соперник для Маги», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Напомним, что Сантос победил Александра Емельяненко в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре, удачно применив удушающий приём.

После боя он обратился к Магомеду Исмаилову, вызвав россиянина на следующий поединок.

Ранее сообщалось, что Исмаилов ответил на вызов Сантоса.