Исмаилов ответил на вызов Сантоса

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вызов бразильца Марсио Сантоса после турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь немало таких «гамачей» съел», — написал Исмаилов в своём Instagram.

Напомним, что Сантос победил Александра Емельяненко в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре, удачно применив удушающий приём.

После победного боя он вызвал на поединок Исмаилова.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко хочет провести сборы в Дагестане после поражения от Сантоса.