Исмаилов ответил на вызов Сантоса
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«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь немало таких «гамачей» съел», — написал Исмаилов в своём Instagram.
Напомним, что Сантос победил Александра Емельяненко в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре, удачно применив удушающий приём.
После победного боя он вызвал на поединок Исмаилова.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко хочет провести сборы в Дагестане после поражения от Сантоса.