Исмаилов ответил на вызов Сантоса

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вызов бразильца Марсио Сантоса после турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Исмаилов ответил на вызов Сантоса
  • © AMC FIGHT NIGHTS

«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь немало таких «гамачей» съел», — написал Исмаилов в своём Instagram.

Напомним, что Сантос победил Александра Емельяненко в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре, удачно применив удушающий приём.

После победного боя он вызвал на поединок Исмаилова.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко хочет провести сборы в Дагестане после поражения от Сантоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить