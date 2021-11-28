Александр Емельяненко хочет провести сборы в Дагестане после поражения от Сантоса

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Российский боец ММА Александр Емельяненко проведёт сборы в Дагестане после поражения от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Александр Емельяненко хочет провести сборы в Дагестане после поражения от Сантоса
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«На удивление он воспринял поражение достаточно спокойно. Но не как должное. Первая фраза, которую он сказал, — «нужно ехать на сборы в Дагестан», а не «нужно пойти расслабиться». Не попросил отвезти в ресторан или бар. Заказал еду в номер, пошёл спать», — цитирует менеджера спортсмена Азамата Бостанова «РБ Спорт».

Напомним, что Сантос одолел 40-летнего Емельяненко в первом раунде с помощью удушающего приёма. При этом перед поединком россиянин перевесил оппонента на 11 кг.

Ранее Гусейнов назвал позором выступление Александра Емельяненко в бою против Сантоса.

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