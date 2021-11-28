Гусейнов назвал позором выступление Александра Емельяненко в бою против Сантоса

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Российский боец смешанного стиля Артур Гусейнов высказался о поражении соотечественника Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Гусейнов назвал позором выступление Александра Емельяненко в бою против Сантоса
  • © Instagram.com/alexemelyanenko

«Я чувствовал, что ты так проиграешь, и это очень большой позор, что ты в такой форме вышел, хотя ты сам всем замечания делаешь. Это что такое? Это бой, что ли? Просто стыдно, 115 кг. Лучше быть с таким спасательным кругом, но драться достойно. В следующий раз, когда болтаешь, думай, о чём говоришь», — сказал Гусейнов в своём Instagram.

Сантос одолел 40-летнего соперника в первом раунде с помощью удушающего приёма. При этом перед поединком россиянин перевесил оппонента на 11 кг.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

Ранее Лопес проиграл Камбососу и лишился чемпионских титулов.

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