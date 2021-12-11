Минеев: нет мотивации для третьего боя с Исмаиловым

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал возможное проведение третьего поединка с Магомедом Исмаиловым.

«В какой момент пойму, что бою быть? В тот момент, когда он сможет меня замотивировать. Пока не нахожу мотивации в этом противостоянии», — цитирует «Спорт-Экспресс» Минеева.

По его словам, Исмаилов — человек оригинальный. Он предположил, что 35-летний российский боец смешанного стиля (ММА), возможно, всех скоро опять удивит.

«Может быть, он нас ещё заинтересует в этом противостоянии», — добавил Минеев.

Первый поединок между соперниками завершился вничью, а во втором 31-летний Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде.

Ранее Исмаилов заявил, что третий бой с Минеевым состоится.