Минеев: нет мотивации для третьего боя с Исмаиловым
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«В какой момент пойму, что бою быть? В тот момент, когда он сможет меня замотивировать. Пока не нахожу мотивации в этом противостоянии», — цитирует «Спорт-Экспресс» Минеева.
По его словам, Исмаилов — человек оригинальный. Он предположил, что 35-летний российский боец смешанного стиля (ММА), возможно, всех скоро опять удивит.
«Может быть, он нас ещё заинтересует в этом противостоянии», — добавил Минеев.
Первый поединок между соперниками завершился вничью, а во втором 31-летний Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде.
Ранее Исмаилов заявил, что третий бой с Минеевым состоится.