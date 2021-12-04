«Это билет в один конец»: возможен ли бой между Александром Емельяненко и Гусейновым

Александр Емельяненко и Артур Гусейнов обменялись взаимными оскорблениями. Емельяненко обвинил Гусейнова в сдаче поединков, а также заявил, что дагестанский боец получал от него двойные гонорары. Дагестанский боец в ответ заявил, что ветеран MMA ведёт себя неправильно. Позднее он принёс извинения поклонникам за жёсткие высказывания в адрес Емельяненко. Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев призвал бойцов выяснять отношения в клетке.

В мире MMA разгорается очередной громкий скандал, который, скорее всего, завершится поединком. Всего неделю назад любители смешанных единоборств следили за поведением Александра Емельяненко перед боем с Марсио Сантосом, а теперь россиянин дал громкое интервью своему менеджеру Азамату Бостанову, в котором очень жёстко высказался о спортсмене Eagle FC Артуре Гусейнове.

По словам 40-летнего ветерана, когда они выступали в одной команде, дагестанец часто его подставлял и умудрялся получать два гонорара за один поединок.

«Он прикрывался святынями: семьёй, детьми, ещё чем-то. Брал у меня деньги. Были моменты, что он получал от меня по два гонорара за один бой. «А можно мне деньги вперёд? У меня ребёнок, жена, им есть нечего». Ну ладно, я ему даю. Потом проходит бой, и он подходит ко мне: «А мне гонорар?». Я говорю: «Я же тебе выдал уже». В ответ слышу:«Получается, я подрался бесплатно? А у меня жена, дети…». Слёзы выступают на глазах. Говорю — ладно, на, но это не тебе, запомни, а ребёнку и жене», — рассказал Емельяненко на Youtube-канале Bostanof MMA.

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Александр при этом не стеснялся в выражениях, назвав Артура «дагестанской свиньёй», и заявил, что Гусейнов получал деньги за свои бои. В частности, он вспомнил финал командного чемпионата, к которому спортсмен подходил в хорошей форме, но абсолютно ничего не показал в клетке.

«В принципе, неудивительно. Фуфлыжник. Он сидит в Дагестане и понимает, что я туда не поеду, потому что мне его там в ауле не найти. Поэтому дождусь, когда он здесь появится», — добавил Емельяненко.

После таких обвинений не смог молчать и Гусейнов. Боец заявил, что Емельяненко оскорбил всю дагестанскую нацию и теперь с ним хотят разобраться его братья, а просить прощения он будет на коленях. При этом Артура возмутило, что сам Александр на связь выходить не стремится.

«Это же неправильно. Если ты хочешь что-то конкретное сказать, то делай это в личном общении. Он не ответил на мой телефонный звонок, а когда я ему написал — заблокировал. И это делает человек, который в прошлом отсидел в тюрьме и жил по понятиям», — сказал боец на Youtube-канале «Вестник MMA».

Конфликт между бойцами, которые ранее достаточно тепло отзывались друг о друге, начался несколько недель назад. Емельяненко на пресс-конференции накануне боя с Сантосом раскритиковал физическую форму Артура и посоветовал ему закончить спортивную карьеру.

«Смотрел один поединок бразильца, где его соперником был Гусейнов. У Артура на пузе висит спасательный круг. Ему уже пора завязывать с боями, а не выходить на ринг», — отметил Емельяненко.

Гусейнов, в свою очередь, после поражения российского ветерана назвал выступление Александра позором и отметил, что лучше иметь лишний вес, но не проигрывать в первом же раунде.

«Я чувствовал, что ты так уступишь, и это очень большой позор. В такой плохой форме вышел, хотя сам всем замечания делаешь. Это что такое? Это бой что ли? Просто стыдно. Лучше быть со спасательным кругом, но драться достойно», — пошутил Артур.

Боец Eagle FC также заявил, что готов провести поединок с Емельяненко, однако его гонорар должен быть не меньше 5 миллионов рублей. Не против выяснить отношения в клетке и Александр. По словам Бостанова, всё теперь зависит от промоушенов спортсменов.

«Мне природа конфликта неизвестна. Как я понимаю, речь идёт о делах многолетней давности, так что остаётся лишь гадать. Безусловно, мы согласны провести бой в клетке, если поступит предложение. У Fight Nights, кстати, даже есть такой лозунг: «Хочешь драться? Дерись в ринге!». Если до этого дойдёт, то я сделаю всё, чтобы бой получил нормальную организацию и люди выясняли отношения, следуя спортивному регламенту, под присмотром врачей и судей, а не где-то на улице», — отметил менеджер бойца MMA.

Руководитель AMC Fight Nights Камил Гаджиев, в промоушене которого в данный момент выступает Емельяненко, был неприятно удивлён такими резкими высказываниями бойцов и отметил, что дело в любом случае закончится дракой.

«Это билет в один конец. После этого каких-то компромиссных вариантов быть не может. Если сейчас они встретятся, если они мужчины, то сразу должны начать драться. Я не могу утверждать, что бой состоится, поскольку Артур находится на контракте с Eagle FC, а я соглашения уважаю. Но если промоушен не против, а Артур и Саша готовы разделить клетку AMC Fight Nights, то я бы такой бой организовал, скажу честно», — заявил Гаджиев Александру Лютикову.

Позднее Гусейнов в Instagram извинился за те высказывания, которые были в интревью. Спортсмен отметил, что произнёс их на эмоциях.

«Не выдержал. Извиняюсь не перед Сашей, а перед братьями, друзьями, сёстрами. Эмоции. Если бы любому другому такую чушь сказали, он повёл бы себя также. Но ничего страшного. Пусть живёт своей жизнью. Завтра с ним что-то случится, 60 заявлений будет. Из-за этого... Время покажет. А так я извиняюсь еще раз за такое жёсткое интервью, но по-другому никак невозможно было с таким недостойным человеком», — сказал боец.

В свою очередь, Емельяненко в своём Instagram написал: «Мне нравятся люди, которые умеют признавать свои ошибки!».