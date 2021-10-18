«Думаю, я о себе ещё заявлю»: Шлеменко победил Гусейнова и может сразиться за пояс Eagle FC в марте

Известный российский боец Александр Шлеменко оказался сильнее Артура Гусейнова в рамках лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Экс-чемпион Bellator владел преимуществом на протяжении всего поединка и одержал победу решением судей. После его окончания 37-летний Шторм подчеркнул, что только продолжает набирать обороты. В свою очередь, Нурмагомедов поздравил коллегу, назвав его человеком с большой буквы, и отметил, что опытный боец может сразиться за пояс организации в марте будущего года.

На выходных в Сочи состоялись сразу два интереснейших боя в средней весовой категории. В субботу Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова. В воскресенье же в рамках лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC состоялась встреча двух ветеранов — Александра Шлеменко и Артура Гусейнова.

Во многом она становилась определяющей, ведь в случае победы Шторм мог бросить вызов Минееву на правах одного из самых заслуженных бойцов дивизиона в стране и экс-чемпиона Bellator. А президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев даже объявил о желании организовать громкое противостояние через год.

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«Сане много лет — я не хочу, чтобы кто-то потом сказал: «Вот, Шлеменко уже не тот». В бою с Гусейновым посмотрим, тот он или нет», — рассказал функционер в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Последний поединок россиянина действительно оставил немало вопросов. В мае он с огромным трудом крайне спорным решением судей победил Марсио Сантоса. Многие списали неуверенность спортсмена на полуторагодичный простой. Любопытно, что Гусейнов в нынешнем году успел встретиться с бразильцем дважды: сначала уступил ему, а потом довольствовался ничьей. Таким образом, Шлеменко можно было смело назвать фаворитом. Его оппонент хотя и обладает немалым опытом, не способен похвастать аналогичными достижениями.

Дополнительный интерес к встрече привлекла потасовка в субботу. Уроженец Дагестана не сделал вес, показав 85,6 кг, но подчеркнул, что не будет драться, если на него наложат какие-либо санкции, например урежут гонорар или покажут жёлтую карточку. Александр, разумеется, остался недоволен таким отношением к делу.

«Мне написали, что он весит 86 кг и хочет зафиксировать его. Ответил: «Нет, я этот вес фиксировать не буду». Я что, зря всю ночь хотел пить и терпел? Для чего? Ещё вчера сделал вес и держал его. Зачем? Чтобы подарить ему два килограмма, которые он не гонял? То есть один ленится, а другой работает? Пускай работает. Если не может сделать вес, это его проблемы», — приводит слова спортсмена YouTube-канал Александра Лютикова.

Всё это привело к потасовке на битве взглядов. Гусейнов вплотную подошёл к оппоненту и слегка боднул его головой. Омич ответил толчком в грудь. К счастью, конфликт удалось моментально погасить. Соперников развёл в стороны президент лиги Шамиль Завуров.

«Я не бык и не баран с ним бодаться. В голову пришло вырубить его, но я профессионал, поэтому просто толкнул. Сдержался, ногу правую остановил — она вдогонку хотела», — признался Шлеменко.

После такого болельщики вправе были ждать яркого зрелища. Казалось, и фаворит сделает всё, чтобы не просто взять верх, но наказать соперника за некрасивое поведение. Однако на деле бой получился достаточно скучным, особенно на контрасте со схваткой Исмаилова и Минеева. Шлеменко вовсе не собирался с первых минут идти вперёд и чрезмерно рисковать.

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Напротив, экс-чемпион Bellator принялся вязать оппонента в борьбе в стойке и прижимать его к сетке. Большая часть стартового раунда прошла в клинче. Гусейнов запомнился хорошей серией ударов руками и ногами. В этот момент Шторм разозлился и продемонстрировал публике фирменный бэк-фист, а также донёс до соперника выстрел коленом.

Вторую пятиминутку Артур начал активнее и даже попытался провести тейкдаун. Затем последовал неприятный удар локтем. Поняв, что инициатива ускользает от него, омич вновь ввязался в борьбу, что, конечно, не могло порадовать собравшихся в зале болельщиков, которые ждали куда более активных действий. Дагестанец всячески пытался вывести Шлеменко из себя и призывал его сойтись в стойке, но тот по-прежнему контролировал свои эмоции и работал для судей.

Перед заключительным раундом Гусейнов провёл последнюю отчаянную психологическую атаку — показал неприличный жест. Но не помогло и это. Из последних сил спортсмен попробовал оформить тейкдаун, но и здесь потерпел неудачу. Затем он выбросил пару ударов в стойке. Далее всё развивалось по знакомому сценарию — борьба и контроль ситуации от Шлеменко. Лишь в концовке он включил повышенные обороты и едва не завершил поединок досрочно.

В результате победителя определили арбитры. Они ожидаемо заняли сторону фаворита. Однако вряд ли он остался доволен этим успехом. Экс-чемпион Bellator провёл вторую подряд невразумительную схватку, и его шансы на встречу с Минеевым несколько понизились.

«Спасибо, ребята, что остаётесь со мной. Постепенно набираем обороты. Спасибо Хабибу, что дал возможность выступить. Я ещё о себе заявлю», — пообещал Шлеменко в «клетке».

Поздравил его с победой и сам Нурмагомедов, который назвал Шторма «человеком с большой буквы».

«Легенда нашего вида спорта в России. Многие задавали мне вопросы: «Как ты организовал этот бой?» Мне хватило пяти минут, чтобы быстро договориться с Александром и Артуром. Очень нравится, как Александр пропагандирует здоровый образ жизни. Семьянин, не пьёт, открывает залы. Я только начинал, а он уже был звездой, закончил — а Шлеменко остаётся ею», — отметил экс-чемпион UFC.

В свою очередь, Гусейнов подчеркнул, что совершенно не устал и был готов провести ещё два раунда. По мнению уроженца Дагестана, он вполне заслужил реванш.

«У меня было много проблем: я заселился сюда в час ночи, до шести утра бегал. Думаю, мы ещё подерёмся, только в формате пяти раундов», — выразил надежду проигравший.

А путь Шлеменко в Eagle FC на этом, судя по всему, не закончен. Нурмагомедов признался, что весной следующего года Шторм может сразиться за чемпионский пояс организации.

«По контракту у него ещё один бой. Фаридун Одилов будет драться в декабре. Если он защитит пояс, Шлеменко подерётся за него где-то в марте», — добавил экс-чемпион UFC.