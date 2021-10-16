Шлеменко о потасовке с Гусейновым: толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации
- РИА Новости
«Толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации», — сказал Шлеменко на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-Экспресс».
Гусейнов не вписался в лимит средней весовой категории (84 кг) во время процедуры взвешивания. Его вес составил 85,6 кг, после чего организаторы объявили, что боец будет оштрафован и начнет бой с жёлтой карточки.
Поединок состоится 17 октября в Сочи на турнире EFC 42.
Ранее Гусейнов заявил, что не будет драться со Шлеменко, если к нему применят санкции за перевес.