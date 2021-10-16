Гусейнов заявил, что не будет драться со Шлеменко, если к нему применят санкции за перевес

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Бой между российскими бойцами смешанных единоборств Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым может не состояться.
Гусейнов заявил, что не будет драться со Шлеменко, если к нему применят санкции за перевес
  • РИА Новости

«Я никаких санкции не жду — меня не устраивает, если санкции в мою сторону будут. Если же будет процент от гонорара или жёлтая карточка, то я не буду драться. Ни в коем случае», — сказал Гусейнов в интервью журналисту Александру Лютикову.

Гусейнов не вписался в лимит средней весовой категории (84 кг) во время процедуры взвешивания. Его вес составил 85,6 кг, после чего организаторы объявили, что боец будет оштрафован и начнет бой с жёлтой карточки. 

Ранее Шлеменко отказался комментировать резкую шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.

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