Шлеменко отказался комментировать резкую шутку Нурмагомедова о Макгрегоре
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«Извините, этого не могу прокомментировать», — сказал Шлеменко RT.
Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».
Ранее сообщалось, что глава M-1 Global Вадим Финкельштейн тоже не стал комментировать шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.