Шлеменко отказался комментировать резкую шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отказался комментировать резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«Извините, этого не могу прокомментировать», — сказал Шлеменко RT.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее сообщалось, что глава M-1 Global Вадим Финкельштейн тоже не стал комментировать шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.