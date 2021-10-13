Глава M-1 Global не стал комментировать шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Глава промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн отказался комментировать шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

«Не знаю, что здесь комментировать. И наверное, не хотел бы даже лезть в это. Перебор ли это? Не знаю даже. В этом надо тщательнее разобраться. Поэтому лучше не буду комментировать», — сказал Финкельштейн RT.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова допустила, что шутку Нурмагомедова о Макгрегоре опубликовала пресс-служба спортсмена.