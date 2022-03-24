Нурмагомедов поддержал Масвидаля и призвал бойцов отказаться от боёв с Ковингтоном
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«Я думаю, все бойцы полусредней весовой категории должны отказаться от боя с Колби. Пусть он сидит без поединков. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые оскорбляют семьи и провоцируют бойцов», — написал Хабиб в своём Instagram-аккаунте*.
Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов в Майами (США). Хорхе намекнул на то, что Ковингтон позволил себе в нелицеприятной форме говорить о его детях.
Ранее Масвидаль рассказал, из-за чего подрался с Ковингтоном в ресторане в Майами.
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