Масвидаль рассказал, из-за чего подрался с Ковингтоном в ресторане Майами

Американские бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов Майами (США).

«Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что говорить о чьих-то детях — это круто», — написал Масвидаль в Twitter.

Тем самым, он намекнул на то, что Ковингтон позволил себе в нелицеприятной форме говорить о его детях. Ранее Колби также грубо обратился к жене и ребёнку Дастина Порье.

6 марта американец Ковингтон одержал победу над Хорхе Масвидалем в главном поединке турнира UFC 272.

Ранее Масвидаль и Ковингтон подрались в одном из ресторанов в Майами, в дело вмешалась полиция.