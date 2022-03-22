Масвидаль рассказал, из-за чего подрался с Ковингтоном в ресторане Майами
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«Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что говорить о чьих-то детях — это круто», — написал Масвидаль в Twitter.
Тем самым, он намекнул на то, что Ковингтон позволил себе в нелицеприятной форме говорить о его детях. Ранее Колби также грубо обратился к жене и ребёнку Дастина Порье.
6 марта американец Ковингтон одержал победу над Хорхе Масвидалем в главном поединке турнира UFC 272.
Ранее Масвидаль и Ковингтон подрались в одном из ресторанов в Майами, в дело вмешалась полиция.