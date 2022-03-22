Продолжение вражды старых друзей: что известно о стычке суперзвёзд UFC Масвидаля и Ковингтона в ресторане Майами

Известный боец MMA Хорхе Масвидаль, предположительно, напал на Колби Ковингтона у входа в один из ресторанов Майами. Как рассказал полиции пострадавший, бывший оппонент, с которым они дрались на UFC 272 в начале марта, пытался выяснить отношения, но ему удалось ретироваться. Впоследствии Масвидаль опубликовал видеообращение в Twitter, в котором призвал соперника показать своё лицо, а его менеджер Малки Кава заявил, что в ходе потасовки Ковингтон якобы потерял зуб.

Казалось, что в начале марта в многолетней истории противостояния между бывшими друзьями и представителями зала American Top Team была поставлена жирная точка. В главном поединке на турнире UFC 272 Колби Ковингтон одержал уверенную победу над Хорхе Масвидалем и доказал, что является более разноплановым бойцом и по праву считается одним из сильнейших в полусреднем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата. Однако его оппонент не смирился со своим поражением и решил поквитаться с обидчиком за пределами октагона.

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Инцидент произошёл в ночь на 22 марта у ресторана Papi Steak в Майами — родном городе Масвидаля. Сообщается, что Ковингтон обедал в компании основателей популярного YouTube-канала Nelk, насчитывающего 7,3 млн подписчиков. По информации TMZ, Колби уже покидал заведение, когда у входа на него, предположительно, напал Масвидаль.

На место происшествия прибыла полиция. На опубликованной в сети записи видно, как Колби общается с представителями правопорядка и описывает свою версию случившегося. По словам пострадавшего, заметив приближавшегося и размахивающего кулаками Масвидаля, он убежал. Помимо прочего, на видео попала беседа Ковингтона с одним из блогеров Nelk — Бобом Менери. Боец с недоумением спросил, как противник узнал о его местонахождении, но тот не смог ответить.

Новость о стычке двух топовых бойцов быстро дошла до СМИ. Одним из первых об этом сообщил ведущий Fox Sports 640 Энди Слейтер. Причём не прошло и часа, как на официальной странице Масвидаля в Twitter появилось видеообращение к Ковингтону. В нём он предложил недавнему сопернику любопытный челлендж под названием «Покажи своё лицо», а также напомнил, что является выходцем из округа Дейд, а там принято отвечать за свои слова.

Сложно однозначно сказать, что именно имел в виду Хорхе, но в последнее время Колби неоднократно позволял себе провокационные заявления. Так, Ковингтон стал называть себя «королём Майами» и даже изготовил специальный чемпионский пояс с этим титулом. А в интервью MMA Fighting признался, что даже не вспотел, валяя Хорхе в клетке.

И это не считая множества оскорблений, прозвучавших на приуроченной к UFC 272 пресс-конференции. Тогда Ковингтон упрекал Масвидаля в том, что он забыл о своих детях, а расплачиваться по счетам была вынуждена его жена Марица. Также он напоминал об отсутствии у Масвидаля начального образования и называл его лжецом.

Не стоит забывать и об инциденте с Паулино Эрнандесом, который, если верить Масвидалю, и послужил поводом для конфликта между спортсменами. Тогда Ковингтон готовился к битве с Рафаэлем Дос Аньосом за временный титул UFC и воспользовался услугами тренера, чтобы подтянуть ударную технику. А впоследствии отказался платить ему. И хотя сам Колби так и не признал вину, данную информацию подтвердили и его бывший партнёр по ATT, и сам специалист.

Поэтому неудивительно, что сразу после окончания их битвы на турнире в Лас-Вегасе Масвидаль дал понять, что в их истории ещё рано ставить точку.

«Да тут вообще ничего личного, просто это хреново, потому что этот идиот говорил о моих детях. Если я встречу его на улице, я по-прежнему сделаю всё, чтобы сломать ему челюсть. Неважно, проиграл ли я сегодня по борьбе. Он всё ещё долбаный трус», — сказал спортсмен.

Однако всё это вряд ли можно считать достойным оправданием поступка Масвидаля. Чуть более двух недель назад он имел отличный шанс отомстить заклятому врагу, но полностью провалил схватку и расписался в собственной слабости при работе в партере. Но это не повод выслеживать бывшего противника у ресторана и устраивать потасовку.

Масвидаль не первый раз становится участником драк за пределами октагона. И это неудивительно, учитывая его буйный нрав и прошлое. Не секрет, что Хорхе начинал свою карьеру как уличный боец, после чего профессионально занялся смешанными единоборствами. В сети до сих пор хранится запись, на которой он бьётся с соперником по имени Рэй — протеже известного в прошлом спортсмена Кимбо Слайса.

По словам экс-чемпиона UFC Майкла Биспинга, Масвидаль нокаутировал двух человек в клубе. Причём причиной столкновения стало то, что один из молодых людей коснулся золотой цепочки спортсмена. Хорхе якобы подумал, что его хотят обокрасть, и сначала отправил на пол одного, а затем и второго.

Пока неизвестно, чем именно закончится очередная стычка с участием Ковингтона и Масвидаля и будет ли последний привлечён к ответственности за нападение на соперника. Однако его поведение уже успели осудить. Так, участник подкаста Full Send Менери написал в Twitter, что очень разочарован тем, как Хорхе решил справиться с текущей ситуацией.

Зато на сторону своего клиента ожидаемо встали менеджеры Малки и Эйб Кава. Первый в шутливой манере заявил, что Ковингтон якобы лишился зуба в ходе драки с Масвидалем, и попросил предоставить ему подтверждение, а второй сказал, что далеко не все способны осознать мотивы его подопечного.

«Ты должен быть из округа Дейд, чтобы понять», — написал Эйб Кава.