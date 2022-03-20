Шлеменко: Волков психологически не был готов к поединку с Аспиналлом

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, за счёт чего Алексей Волков уступил Тому Аспиналлу в главном поединке турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Мне кажется, что у Александра были проблемы с настроем на сам бой. Я считаю, что он психологически не был готов. По физическим данным он вчера нормально выглядел», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что боец не перестал прогрессировать. По мнению Шлеменко, Волков развивается — набрал мышечную массу и вес. Он отметил, что возможно у россиянина был спад, как и у любых спортсменов.

Противостояние между Волковым и Аспиналлом продолжалось всего три минуты и 45 секунд.

Успех англичанину принёс боевой приём на руку кимура, после которого россиянин был вынужден сдаться.

Ранее сообщалось, что Аванесян победил Меца и в пятый раз защитил титул чемпиона Европы.