Аванесян победил Меца и в пятый раз защитил титул чемпиона Европы

Российский боксёр Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг.

Россиянин в рамках боксёрского вечера в Лондоне победил Оскари Меца из Финляндии.

Уже в первом раунде российский боксёр отправил своего соперника в нокдаун. Судья поединка принял решение об остановке боксёрского боя.

Напомним, что Аванесян выступал под нейтральным флагом. Он в пятый раз защитил титул чемпиона Европы. Россиянин одержал 29 побед, трижды проиграл и однажды провёл бой вничью.

Ранее Волков в первом раунде уступил Аспиналлу в UFC.