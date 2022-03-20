Аванесян победил Меца и в пятый раз защитил титул чемпиона Европы
- Legion-Media
Россиянин в рамках боксёрского вечера в Лондоне победил Оскари Меца из Финляндии.
Уже в первом раунде российский боксёр отправил своего соперника в нокдаун. Судья поединка принял решение об остановке боксёрского боя.
Напомним, что Аванесян выступал под нейтральным флагом. Он в пятый раз защитил титул чемпиона Европы. Россиянин одержал 29 побед, трижды проиграл и однажды провёл бой вничью.
Ранее Волков в первом раунде уступил Аспиналлу в UFC.