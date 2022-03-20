Аванесян победил Меца и в пятый раз защитил титул чемпиона Европы

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Российский боксёр Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг.
Аванесян победил Меца и в пятый раз защитил титул чемпиона Европы
  • Legion-Media

Россиянин в рамках боксёрского вечера в Лондоне победил Оскари Меца из Финляндии.

Уже в первом раунде российский боксёр отправил своего соперника в нокдаун. Судья поединка принял решение об остановке боксёрского боя. 

Напомним, что Аванесян выступал под нейтральным флагом. Он в пятый раз защитил титул чемпиона Европы. Россиянин одержал 29 побед, трижды проиграл и однажды провёл бой вничью.

Ранее Волков в первом раунде уступил Аспиналлу в UFC.

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