Ковингтон в грубой форме обратился к Порье, упомянув его жену и ребёнка

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон обратился к Дастину Порье после своей победы на турнире UFC 272.

«Я управился с мусором из Майами, теперь время подчистить болотный мусор из Луизианы. Порье, рогоносец, ты где? Принимай бой! Назови место и приводи туда свою жену Иезавель и её ребенка, которого ей зачал Конор», — сказал после боя Ковингтон.

6 марта американец Ковингтон одержал победу над своим соотечественником Хорхе Масвидалем в главном поединке турнира UFC 272.

Благодаря своей победе на турнире Ковингтон может претендовать на титульный бой с чемпионом UFC Камару Усманом.

Ранее UFC анонсировал поединки Оливейра — Гэтжи и Чимаев — Бёрнс.