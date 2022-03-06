UFC анонсировал поединки Оливейра — Гэтжи и Чимаев — Бёрнс
Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра и обладатель временного титула Джастин Гэтжи проведут бой на турнире UFC 274, который состоится 8 мая в Финиксе (США).
Также стала известна дата поединка между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Встреча пройдёт на турнире UFC 273 10 апреля в Джексонвилле (США).
Ранее бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос одержал победу над соотечественником Ренато Карнейро в соглавном поединке турнира UFC 272, который проходит в Лас-Вегасе (США).