UFC анонсировал поединки Оливейра — Гэтжи и Чимаев — Бёрнс

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Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) анонсировала предстоящие поединки под своей эгидой.

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра и обладатель временного титула Джастин Гэтжи проведут бой на турнире UFC 274, который состоится 8 мая в Финиксе (США).

Также стала известна дата поединка между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Встреча пройдёт на турнире UFC 273 10 апреля в Джексонвилле (США).

Ранее бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос одержал победу над соотечественником Ренато Карнейро в соглавном поединке турнира UFC 272, который проходит в Лас-Вегасе (США).

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