Дос Аньос единогласным решением победил Карнейро в соглавном поединке UFC 272

Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Дос Аньос одержал победу над соотечественником Ренато Карнейро в соглавном поединке турнира UFC 272, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Победа единогласным решением судей досталось Дос Аньосу. Рефери даже пригласил в октагон врача для Карнейро, чтобы оценить его состояние и возможность продолжения боя.

Таким образом, бразилец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при 13 поражениях. Его оппонент потерпел пятое поражении при 16 победах. Напомним, что он заменил в этом поединке Рафаэля Физиева, который получил травму.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы организации.