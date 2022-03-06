Дос Аньос единогласным решением победил Карнейро в соглавном поединке UFC 272

Короткая ссылка
Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Дос Аньос одержал победу над соотечественником Ренато Карнейро в соглавном поединке турнира UFC 272, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Победа единогласным решением судей досталось Дос Аньосу. Рефери даже пригласил в октагон врача для Карнейро, чтобы оценить его состояние и возможность продолжения боя.

Таким образом, бразилец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при 13 поражениях. Его оппонент потерпел пятое поражении при 16 победах. Напомним, что он заменил в этом поединке Рафаэля Физиева, который получил травму.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить