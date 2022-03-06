Нурмагомедов включён в Зал славы UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы организации.

«Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — передаёт пресс-служба UFC в Instagram.

Напомним, что российский боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов победил Келлехера на UFC 272.