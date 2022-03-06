Умар Нурмагомедов победил Келлехера на UFC 272

Короткая ссылка
Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал досрочную победу над американцем Брайаном Келлехером на турнире UFC 272, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок между Нурмагомедовым и Келлехером продлился 3 минуты 15 секунд. Находясь у сетки, российский боец поймал американца на удушающий приём сзади и одержал победу.

Нурмагомедов выиграл 14-й поединок подряд и остался непобеждённым (14:0). Келлехер потерпел 13-е поражение в карьере (24:13).

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что россиянин Ислам Махачев проведёт следующий поединок с американцем Бенилом Дариушем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить