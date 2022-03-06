Умар Нурмагомедов победил Келлехера на UFC 272
Поединок между Нурмагомедовым и Келлехером продлился 3 минуты 15 секунд. Находясь у сетки, российский боец поймал американца на удушающий приём сзади и одержал победу.
Нурмагомедов выиграл 14-й поединок подряд и остался непобеждённым (14:0). Келлехер потерпел 13-е поражение в карьере (24:13).
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что россиянин Ислам Махачев проведёт следующий поединок с американцем Бенилом Дариушем.