Менеджер Волкова: Саша в бою с Аспиналлом находился в лучшей форме в своей жизни

Менеджер Иван Банников, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, поделился мнением о прошедшем поединке своего клиента с англичанином Томом Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Что должно было стать ответом Александра на скорость Аспиналла? Ответ был очень простой: мы очень сильно работали на скорость и тренировали джебы. Сильные стороны Сани отрабатывались под Тома, и если вы обратите внимание, то вес Саши в последних боях составлял 120 кг, а в этот раз он весил гораздо меньше. Силовые и скоростные показатели у Саши были лучше, чем когда-либо. Физически он был в лучшей форме в своей жизни», — цитирует Банникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, не должно происходить такого, чтобы боец был чрезмерно уставшим после первого же тейкдауна. Кроме того, Банников считает, что россиянин в целом совершал в партере детские ошибки.

«У нас были два тренера по борьбе: отдельный по борьбе и по джиу-джитсу. Шок, который они испытали, был ровно такой же, как у всех зрителей. Повторюсь, что Сашу можно разносить за это и уничтожать, но зачем? Все всё понимают. Ему сейчас очень тяжело», — добавил менеджер.

Аспиналл одолел Волкова за три минуты 45 секунд. Англичанин успешно провёл болевой приём на руке, после которого россиянин был вынужден сдаться. Для Волкова это поражение стало десятым в карьере при 34 победах.

Ранее экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко выразил мнение, что Волков психологически не был готов к поединку с Аспиналлом.