Доминирование Ковингтона, победа удушающим Нурмагомедова и поражение Уланбекова: чем запомнился UFC 272

В ночь на 6 марта в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 272. В главном поединке американец Колби Ковингтон единогласным решением судей был признан победителем боя со своим соотечественником Хорхе Масвидалем. Шоу запомнилось эффектной победой Умара Нурмагомедова удушающим приёмом, очередными успехами Рафаэля дос Аньоса и Брайса Митчелла, а также первым поражением Тагира Уланбекова в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Самый крупный турнир UFC в марте можно было смело назвать обязательным к просмотру для любого фаната смешанных единоборств сразу по нескольким причинам. Безусловно, наибольшее внимание привлекал поединок двух бывших партнёров по American Top Team — Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля, за несколько лет прошедших путь от бывших соседей по комнате и близких друзей до непримиримых врагов, готовых устроить битву ещё до шоу. Однако на этом список ожидаемых боёв не заканчивался, а сразу в двух из них участие принимали российские бойцы. Умар Нурмагомедов был готов совершить долгожданное возвращение в октагон после 14-месячного простоя, причём в полулёгком весе, а Тагир Уланбеков — побороться за попадание в десятку сильнейших наилегчайшей категории.

Первым из команды Хабиба Нурмагомедов в клетку вышел Уланбеков, которому предстояло пройти самое сложное испытание в карьере. До настоящего момента он ни разу не встречался с бойцом калибра Тима Эллиотта — опытнейшего американца, который имеет за плечами опыт противостояний с сильнейшими представителями наилегчайшего дивизиона в мире. Правда, в большинстве из них он терпел поражения, как и в титульной схватке с Деметриусом Джонсоном. В 2016 году обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу выиграл турнир The Ultimate Fighter и получил право сразиться за титул UFC в категории до 56,7 кг, но сотворить сенсацию не смог.

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До настоящего момента Уланбеков уже успел одержать две победы в крупнейшем MMA-промоушене, но не убедил, что готов с той же лёгкостью добраться до вершины дивизиона, как его соотечественник Аскар Аскаров. Оба раза ему пришлось провести в клетке все запланированные три раунда, а в сражении с Алланом Насименто он взял верх лишь раздельным решением судей. Поэтому не было уверенности в том, что у него получится просто пройти опытнейшего Эллиотта, да ещё и столь неудобного стилистически: американец считался признанным специалистом по грэпплингу, способным исполнить болевой или удушающий из любого положения. Поэтому борцовские навыки было необходимо использовать аккуратно.

Уланбеков ожидаемо не стал форсировать переводы в партер, а предпочёл размениваться в стойке. Однако Эллиотту раз за разом удавалось навязывать противнику свой стиль. Американец действовал довольно авантюрно — постоянно поддавливал и использовал любой полумомент для прохода в ноги. В итоге за первые три минуты он дважды укладывал соперника на настил, хоть впоследствии и не смог удержать того на земле.

Но если к доминированию Эллиотта в борьбе можно было быть готовым, то произошедшее за 35 секунд до гонга мало кто мог предугадать. Тим показал правый джеб, но вместо этого пробил мощнейший оверхенд прямо в челюсть и отправил Уланбекова в нокдаун. Тот быстро вскочил на ноги, но тут же пропустил третий тейкдаун, после чего произошёл один из самых обсуждаемых эпизодов схватки: при попытке россиянина подняться американец пробил коленом в голову.

В общей сложности за первую пятиминутку Эллиотт дважды исполнил подобный трюк. И оба раза был в долях секунды от того, чтобы повторить ошибку Петра Яна в бою с Алджэмейном Стерлингом и заработать дисквалификацию. И в первом случае он, вполне вероятно, нарушил правила, ведь колено Уланбекова находилось на земле в момент удара, в то время как во втором скорее действовал по правилам. Так или иначе, судья не увидел нарушения правил.

Второй раунд также неудачно сложился для Уланбекова. В стойке он смотрелся ничуть не лучше, а в партере уступал изворотливому Эллиотту. Ему всё же удалось перевести того на настил, но Тим вывернулся. А в концовке здорово заблокировал проход в ноги и чуть было не оказался сверху. Тагир понимал, что ему необходимо выигрывать досрочно, и сделал всё для этого в третьем отрезке. Он всё же сумел «завязать» оппонента у сетки, после чего забрал спину и набросил удушающий сзади. Но опытный американец без особых проблем снял захват и дотерпел до гонга. Россиянин проиграл единогласным решением судей и потерпел первое поражение в UFC.

Сразу после этого в клетку вышел двоюродный брат Хабиба, которого ожидал не менее опытный противник. За свою карьеру Брайан Келлехер успел провести 36 поединков и две трети из них завершил в свою пользу. Однако на этот раз ему не удалось составить конкуренцию ни в борьбе, ни в стойке. Нурмагомедов уже на первых секундах поразил скоростью, выбросив пару молниеносных «ударов вопросом» (круговой удар ногой), а затем продемонстрировал, что в борьбе американец ему не соперник. Умар загнал его к сетке, подсёк и тут же забрал спину. Удушающий сзади получился настолько плотным, что тому не оставалось ничего иного, кроме как постучать.

Нурмагомедов одержал 14-ю победу в карьере и седьмую — сдачей, а по окончании схватки рассказал, планирует ли продолжать выступления в категории до 65,8 кг.

«Очень рад, что мне удалось пройти такого соперника. Очень крепкий парень. Спасибо ему большое за противостояние… Думаю, должен биться в своём весе — легчайшем. Этот бой принял на коротком уведомлении, да и оппонент согласился… Хочу сказать, что готов подраться через несколько недель. Если кто-нибудь травмируется 26 марта, могу вернуться», — сказал Нурмагомедов.

В общей сложности главный поединок вечера предваряли 12 схваток, многие из которых были достойны внимания. Так, Марина Мороз заставила сдаться Марию Агапову, а Сергей Спивак нокаутировал Грега Харди. Досрочные победы одержали Джэлин Тёрнер и Кевин Холланд, причём последний прервал неудачную серию из трёх боёв. За последний год средневес поочерёдно уступил Дереку Брансону и Марвину Веттори, а его битва с Кайлом Дакасом была признана несостоявшейся. В первом раунде соперники столкнулись головами и не смогли продолжать драться.

В свою очередь, Брайс Митчелл подтвердил статус одного из самых перспективных бойцов полулёгкого веса и одержал 15-ю победу подряд. В первом же раунде американец послал опытного Эдсона Барбозу в нокдаун, после чего безраздельно властвовал в партере. В общей сложности он четыре раза переводил бразильца на канвас, а сверху находился 11 минут 28 секунд. В итоге все трое судей встали на его сторону, а двое из них отметили его колоссальное превосходство в октагоне (30:25, 30:26, 30:27).

Более чем уверенно взял верх и Рафаэль дос Аньос. Изначально он должен был встретиться с Рафаэлем Физиевым, но тот получил травму, вследствие чего матчмейкерам пришлось в спешке искать замену. Готовность выйти в коротком уведомлении выражал Ислам Махачев, но впоследствии якобы отказался, ввиду чего итоговый выбор был сделан в пользу Ренато Мойкано. Навязать борьбу экс-чемпиону UFC в лёгком весе он не смог.

Дос Аньос переплюнул Митчелла и провёл полдесятка тейкдаунов (правда, за пять раундов), а в третьем отрезке сбил противника с ног эффектным хай-киком. Мойкано всё же сумел прийти в себя и даже продержался до конца 25-минутки, но не более. Рафаэль выиграл единогласным решением и продлил успешную серию.

Что касается главного поединка, то интрига заключалась в том, какой план изберёт Ковингтон. Он, в отличие от Масвидаля, мог предложить не только обмен ударами в стойке, но и борьбу — то, что так неудобно его оппоненту. И неудивительно, что именно на этот аспект и была сделана ставка. Правда, он, в отличие от того же Бена Аскрена, не стал бросаться в ноги при первой же возможности, а осторожно выбирал момент для перевода, тем самым защищая себя от опасных контратак.

Для победы Ковингтон использовал не только фирменные борцовские навыки, но и грязные приёмы: в первом раунде ткнул Масвидалю в глаз, а во втором пробил коленом в пах, за что получил второе предупреждение от рефери Хёрба Дина. Возможно, именно это помогло выбить из колеи противника, но стартовые отрезки остались за Колби. Первый Хорхе полностью провалил, а во втором хоть и отметился мощным попаданием локтем, смотрелся несколько хуже.

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Доминирование Ковингтона продолжилось и в третьем раунде. До настоящего момента ему удавалось максимум прижимать оппонента к сетке и там пытаться исполнить удушающий приём. На этот же раз он сумел провести полноценный тейкдаун и оказаться в фулл-гарде. На голову Масвидаля обрушились мощнейшие удары кулаками и локтями, в сумме которых набралось 62. Хорхе уступил третий отрезок подряд и лишился надежд на победу решением.

Для фанатов Масвидаля надежда забрезжила в четвёртом раунде. В большинстве своём он вновь прошёл под диктовку Ковингтона, а в один момент возникло ощущение, что тот способен нокаутировать бывшего партнёра по команде. Но Хорхе внезапно ответил размашистым правым в челюсть, после которого Колби ненадолго опустился на одно колено.

Но развить успех Масвидалю не удалось. Последний раунд он вновь провёл в партере, защищаясь от постоянных попыток удушающих. В итоге он так и не смог ничего противопоставить Ковингтону и потерпел третье поражение подряд. Колби же не только поставил жирную точку в их вражде с бывшим товарищем, но и вернулся в чемпионскую гонку. Правда, пока ему гораздо интереснее поквитаться с ещё одним представителем ATT — после окончания боя он бросил вызов Дастину Порье.