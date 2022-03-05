Шлеменко снялся с титульного боя с Одиловым на турнире промоушена Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко снялся с титульного поединка с чемпионом Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуном Одиловым.
Шлеменко снялся с титульного боя с Одиловым на турнире промоушена Нурмагомедова
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  • © Icon Sportswire

Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

«К нашему сожалению, Шторм не успевает восстановиться от травмы. Чемпиону Фаридуну Одилову будет подобран новый соперник», — говорится в заявлении.

Бой должен был пройти 1 апреля на турнире Eagle FC 47 в Сочи.

Шлеменко в последнем поединке в Eagle FC в октябре одолел единогласным решением судей Артура Гусейнова. Всего на счету экс-чемпиона Bellator 61 победа и 13 поражений, а также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что RCC запустит реалити-шоу для молодых бойцов с участием Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

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